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В умовах воєнного стану віросповідання не звільняє від військової служби – Верховний суд

22:42 01.05.2025 |

Політика, Україна

 

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду виніс рішення у справі про ухилення від призову - про це пресслужба суду повідомила 1 травня.

Саме рішення у справі суд виніс 15 квітня. Суди попередніх інстанцій визнали військовозобов'язаного чоловіка винним у тому, що він, отримавши повістку, без поважних причин не прибув до територіального центру комплектування для проходження військової служби.

У рішенні Касаційного кримінального суду йдеться, що чоловік, який відмовився від військової служби через релігійні погляди, проходив строкову службу в 1996 році, а відтак є військовозобов'язаним. Водночас він охрестився як свідок Єгови в листопаді 2023 року.

Фігуранта справи засудили до трьох років позбавлення волі. Водночас у касаційній скарзі захисник пояснював неприбуття свого підзахисного до військкомату його належністю до релігійного об'єднання Свідків Єгови. Це віровчення не дозволяє обвинуваченому виконувати будь-яку військову службу, а тому, за словами адвоката, він не підлягає кримінальній відповідальності через глибокі релігійні переконання.

Верховний суд залишив рішення судів попередніх інстанцій без змін. У суді пояснюють, що Україна запровадила альтернативи військовій службі в мирний час, якими громадяни можуть скористатися.

«Проте у воєнний час, під час мобілізації і оборонної війни, обов'язок захисту України, яка зазнала агресивного нападу з боку Російської Федерації, покладається на всіх громадян України незалежно від їхнього віросповідання», - йдеться в повідомленні.

За позицією суду, в час, коли існування держави є під загрозою, кожен громадянин України повинен «усвідомлювати необхідність пошуку балансу між потребами держави й інтересами громадянина».

Пресслужба також вказує на попередні рішення Європейського суду з прав людини, в яких визнавалася необхідність врахування «особливої суспільної потреби» у випадках, пов'язаних з необхідністю виконання певного обов'язку і свободою віросповідання.

Водночас суд не аналізує рішення ЄСПЛ щодо відмови від військової служби через релігійні переконання, «оскільки жодне з рішень цього Суду не стосувалося оцінки дій держави і громадянина в контексті такої масштабної війни, яка ведеться проти України».

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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