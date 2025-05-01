Фінансові новини
- |
- 01.05.25
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шмигаль доповість про українсько-американську угоду про копалини на засіданні Ради у п'ятницю
13:56 01.05.2025 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповість про угоду про копалини між США та Україною на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").
"Рада проголосувала, щоб завтра був виступ з доповіддю Шмигаля щодо підписаної угоди з США по надрам", - написав Гончаренко у телеграм.
За його словами, це рішення підтримали 224 народних депутати на пленарному засіданні парламенту у четвер.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна погодилася на запропоновані США умови припинення військових дій - спецпосланець Трампа
ТОП-НОВИНИ
|Угода про надра стосується 57 мінералів, в ній ідеться про військову допомогу США
|Kyiv Post: Трамп готує перший продаж зброї Україні на $50 млн
|Україна і США підписали угоду про надра
|Уряд ухвалив рішення для підписання угоди з США про Інвестиційний фонд відбудови - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Шмигаль доповість про українсько-американську угоду про копалини на засіданні Ради у п'ятницю
|Сенат США погрожує 500% митами проти партнерів Росії, якщо Путін не почне кроки до миру в Україні – Bloomberg
|Трамп розраховує отримати від угоди з Україною щодо корисних копалин більше $350 млрд
|Україна погодилася на запропоновані США умови припинення військових дій - спецпосланець Трампа
|У Конгресі США назвали угоду щодо надр здирницькою і закликали чинити тиск на Путіна
|Угода про надра стосується 57 мінералів, в ній ідеться про військову допомогу США
Бізнес
|Китай почне використовувати штучний інтелект для оновлення системи освіти
|Китайська Chery хоче збирати автомобілі на заводі Volkswagen у Німеччині, - ЗМІ
|Нова батарея Stellantis на 375 Вт•год/кг заряджається до 90% за 18 хвилин
|Конкуренція зі Starlink: Amazon запустив в космос перші інтернет-супутники Kuiper
|Pirelli позбулася контролю китайського акціонера
|Невербальна людина відкрита до спілкування: Neuralink провела третю успішну операцію з імплантації чипа в мозок пацієнта
|Четверте судно BYD для перевезення автомобілів вирушило в перше плавання до Бразилії