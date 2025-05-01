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АНАЛІТИКА

Сенат США погрожує 500% митами проти партнерів Росії, якщо Путін не почне кроки до миру в Україні – Bloomberg

 

Більшість американських сенаторів підтримує законопроєкт, у якому передбачені нові "нищівні" санкції проти Росії та високі мита для країн, які купують її нафту, газ і уран.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

За його словами, цей законопроєкт підтримує 72 сенатори, і ці санкції застосують, якщо російський президент Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни проти України.

"Якщо Трамп вважатиме, що ми зайшли в глухий кут, тоді чекайте на дії", - сказав Грем. І додав, що також має достатню підтримку в Палаті представників, щоб винести законопроект про санкції на голосування і там.

Грем переконаний, що Путіну врешті-решт доведеться вибирати між тим, щоб сісти за стіл переговорів з Трампом і закінчити війну, або ж дозволити російській економіці бути "розчавленою".

Як зазначає агентство, у проєкті закону йдеться, зокрема, про 500% тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Інші санкції заборонятимуть громадянам США купувати російський суверенний борг.

За словами Грема, Сенат хоче допомогти президенту. "Ці санкції відображають думку Сенату, що головним поганим хлопцем є Росія", - цитує агентство республіканця. І зазначає, що заява прозвучала в той самий день, коли США і Україна оголосили про укладення угоди про доступ до українських природних ресурсів.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Росія
 

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