Фінансові новини
- |
- 01.05.25
- |
- 13:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сенат США погрожує 500% митами проти партнерів Росії, якщо Путін не почне кроки до миру в Україні – Bloomberg
13:41 01.05.2025 |
Більшість американських сенаторів підтримує законопроєкт, у якому передбачені нові "нищівні" санкції проти Росії та високі мита для країн, які купують її нафту, газ і уран.
Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на сенатора-республіканця Ліндсі Грема.
За його словами, цей законопроєкт підтримує 72 сенатори, і ці санкції застосують, якщо російський президент Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни проти України.
"Якщо Трамп вважатиме, що ми зайшли в глухий кут, тоді чекайте на дії", - сказав Грем. І додав, що також має достатню підтримку в Палаті представників, щоб винести законопроект про санкції на голосування і там.
Грем переконаний, що Путіну врешті-решт доведеться вибирати між тим, щоб сісти за стіл переговорів з Трампом і закінчити війну, або ж дозволити російській економіці бути "розчавленою".
Як зазначає агентство, у проєкті закону йдеться, зокрема, про 500% тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Інші санкції заборонятимуть громадянам США купувати російський суверенний борг.
За словами Грема, Сенат хоче допомогти президенту. "Ці санкції відображають думку Сенату, що головним поганим хлопцем є Росія", - цитує агентство республіканця. І зазначає, що заява прозвучала в той самий день, коли США і Україна оголосили про укладення угоди про доступ до українських природних ресурсів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна погодилася на запропоновані США умови припинення військових дій - спецпосланець Трампа
ТОП-НОВИНИ
|Угода про надра стосується 57 мінералів, в ній ідеться про військову допомогу США
|Kyiv Post: Трамп готує перший продаж зброї Україні на $50 млн
|Україна і США підписали угоду про надра
|Уряд ухвалив рішення для підписання угоди з США про Інвестиційний фонд відбудови - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Сенат США погрожує 500% митами проти партнерів Росії, якщо Путін не почне кроки до миру в Україні – Bloomberg
|Трамп розраховує отримати від угоди з Україною щодо корисних копалин більше $350 млрд
|Україна погодилася на запропоновані США умови припинення військових дій - спецпосланець Трампа
|У Конгресі США назвали угоду щодо надр здирницькою і закликали чинити тиск на Путіна
|Угода про надра стосується 57 мінералів, в ній ідеться про військову допомогу США
|У Раді пропонують дозволити служити в армії людям віком 60+
|Kyiv Post: Трамп готує перший продаж зброї Україні на $50 млн
Бізнес
|Китайська Chery хоче збирати автомобілі на заводі Volkswagen у Німеччині, - ЗМІ
|Нова батарея Stellantis на 375 Вт•год/кг заряджається до 90% за 18 хвилин
|Конкуренція зі Starlink: Amazon запустив в космос перші інтернет-супутники Kuiper
|Pirelli позбулася контролю китайського акціонера
|Невербальна людина відкрита до спілкування: Neuralink провела третю успішну операцію з імплантації чипа в мозок пацієнта
|Четверте судно BYD для перевезення автомобілів вирушило в перше плавання до Бразилії
|На Nike подали до суду через закриття проєкту з NFT-взуття