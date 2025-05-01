Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Конгресі США назвали угоду щодо надр здирницькою і закликали чинити тиск на Путіна

 

Впливовий член Комітету з закордонних справ Палати представників Конгресу США, демократ Грегорі В. Мікс назвав здирницькою економічну угоду, підписану Сполученими Штатами та Україною, і порадив звернути увагу на справжню перешкоду до миру.

Про це йдеться у заяві конгресмена на сайті Палати представників, передає "Європейська правда".

"З підписанням Дональдом Трампом здирницької угоди в умовах, коли Україна продовжує захищатися від незаконної агресії Росії, я сподіваюся, що адміністрація тепер зможе звернути увагу на справжню перешкоду на шляху до миру: Владіміра Путіна", - заявив Мікс.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський неодноразово демонстрував готовність до переговорів з метою досягнення сталого миру: "Тепер настав час Трампу чинити тиск на Путіна там, де це необхідно".

За його словами, Трамп повинен співпрацювати з Конгресом, щоб чинити тиск на Путіна і чітко дати зрозуміти, що якщо Росія не буде готова піти на реальні поступки і взяти участь у мирному процесі, США спільно з партнерами та союзниками вживатимуть серйозних заходів.

"Це включає притягнення Росії до відповідальності за військові злочини, додаткову безпекову підтримку України, посилення санкцій проти Росії та фінансування відбудови України за рахунок заморожених активів Росії", - уточнив конгресмен.

"На жаль, Дональд Трамп досі демонстрував лише слабкість, капітулюючи перед Путіним на кожному кроці, не отримавши нічого натомість, і зосередившись на нападах на Зеленського та Україну. Ні для кого не є новиною, що Владімір Путін є тираном і реагуватиме лише на рішучі дії", - додав він.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4706
  0,0941
 0,23
EUR
 1
 47,1687
  0,1153
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1321  0,03 0,08 41,7664  0,00 0,00
EUR 46,7839  0,14 0,31 47,6018  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5950  0,12 0,28 41,6100  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес