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У Конгресі США назвали угоду щодо надр здирницькою і закликали чинити тиск на Путіна
10:21 01.05.2025 |
Впливовий член Комітету з закордонних справ Палати представників Конгресу США, демократ Грегорі В. Мікс назвав здирницькою економічну угоду, підписану Сполученими Штатами та Україною, і порадив звернути увагу на справжню перешкоду до миру.
Про це йдеться у заяві конгресмена на сайті Палати представників, передає "Європейська правда".
"З підписанням Дональдом Трампом здирницької угоди в умовах, коли Україна продовжує захищатися від незаконної агресії Росії, я сподіваюся, що адміністрація тепер зможе звернути увагу на справжню перешкоду на шляху до миру: Владіміра Путіна", - заявив Мікс.
Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський неодноразово демонстрував готовність до переговорів з метою досягнення сталого миру: "Тепер настав час Трампу чинити тиск на Путіна там, де це необхідно".
За його словами, Трамп повинен співпрацювати з Конгресом, щоб чинити тиск на Путіна і чітко дати зрозуміти, що якщо Росія не буде готова піти на реальні поступки і взяти участь у мирному процесі, США спільно з партнерами та союзниками вживатимуть серйозних заходів.
"Це включає притягнення Росії до відповідальності за військові злочини, додаткову безпекову підтримку України, посилення санкцій проти Росії та фінансування відбудови України за рахунок заморожених активів Росії", - уточнив конгресмен.
"На жаль, Дональд Трамп досі демонстрував лише слабкість, капітулюючи перед Путіним на кожному кроці, не отримавши нічого натомість, і зосередившись на нападах на Зеленського та Україну. Ні для кого не є новиною, що Владімір Путін є тираном і реагуватиме лише на рішучі дії", - додав він.
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