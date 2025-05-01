Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Раді пропонують дозволити служити в армії людям віком 60+

09:59 01.05.2025 |

Політика, Україна

 

Понад 30 депутатів Верховної Ради від різних фракцій зареєстрували в парламенті у середу, 30 квітня, законопроєкт №13229, яким пропонується запровадити можливість підписувати контракти на проходження військової служби для людей старших 60 років.

Текст документу на сайті парламенту наразі відсутній, втім один з його авторів Роман Костенко (фракція "Голос") зазначив у Facebook, що законопроєкт - це "відповідь на запит суспільства". "Багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинне законодавство обмежує їх у цьому", - написав він.

Добровільні контракти для солдатів і офіцерів 60+

За словами Костенка, законопроєкт передбачає, що під час воєнного стану люди віком 60+ зможуть добровільно підписувати однорічні контракти за згодою командира відповідної частини. Для офіцерів такого віку потрібно буде отримати ще й додаткове погодження від генерального штабу Збройних сил України.

За даними видання "Українська правда", законопроєкт також передбачає, що люди цієї вікової групи зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, якщо вони звільнилися зі служби після 1 січня 2015 року).

У контракті для цієї категорії громадян встановлюється випробування строком два місяці. Якщо військовий не пройшов випробувальний термін, контракт розривається.

Згідно з чинним законодавством, граничний вік перебування на військовій службі навіть під час воєнного стану для рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4706
  0,0941
 0,23
EUR
 1
 47,1687
  0,1153
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1321  0,03 0,08 41,7664  0,00 0,00
EUR 46,7839  0,14 0,31 47,6018  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5950  0,12 0,28 41,6100  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес