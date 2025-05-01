У Раді пропонують дозволити служити в армії людям віком 60+

Понад 30 депутатів Верховної Ради від різних фракцій зареєстрували в парламенті у середу, 30 квітня, законопроєкт №13229, яким пропонується запровадити можливість підписувати контракти на проходження військової служби для людей старших 60 років.

Текст документу на сайті парламенту наразі відсутній, втім один з його авторів Роман Костенко (фракція "Голос") зазначив у Facebook, що законопроєкт - це "відповідь на запит суспільства". "Багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинне законодавство обмежує їх у цьому", - написав він.

Добровільні контракти для солдатів і офіцерів 60+

За словами Костенка, законопроєкт передбачає, що під час воєнного стану люди віком 60+ зможуть добровільно підписувати однорічні контракти за згодою командира відповідної частини. Для офіцерів такого віку потрібно буде отримати ще й додаткове погодження від генерального штабу Збройних сил України.

За даними видання "Українська правда", законопроєкт також передбачає, що люди цієї вікової групи зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, якщо вони звільнилися зі служби після 1 січня 2015 року).

У контракті для цієї категорії громадян встановлюється випробування строком два місяці. Якщо військовий не пройшов випробувальний термін, контракт розривається.

Згідно з чинним законодавством, граничний вік перебування на військовій службі навіть під час воєнного стану для рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років.