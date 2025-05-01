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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Прем'єр Канади після розмови з Зеленським: РФ має сісти за стіл перемовин з доброю волею
09:17 01.05.2025 |
РФ має сісти за стіл перемовин з доброю волею, вважає прем'єр Канади Марк Карні.
"Я розмовляв з президентом Зеленським сьогодні вдень. Україна продемонструвала свою відданість миру. Росія повинна сісти за стіл переговорів з доброю волею", - пише він в соцмережі Х в ніч на четвер (за київським часом).
Карні зазначив, що з нетерпінням чекає можливості вітати президента Зеленського на саміті G7 у Кананаскісі, Альберта, цього літа. "Ця війна має закінчитися - і Канада продовжуватиме наші зусилля серед союзників, щоб забезпечити свободу, мир і безпеку для України", - написав він.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у середу ввечері провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Канади Марком Карні, і запросив його відвідати Київ.
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