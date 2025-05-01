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АНАЛІТИКА

Рубіо назвав угоду між Україною та США кроком у припиненні війни

 

Держсекретар Марко Рубіо назвав підписану в середу угоду Україна-США "кроком у припиненні війни".

"Завдяки лідерству президента Трампа сьогодні США та Україна підписали Угоду про Фонд інвестицій у реконструкцію - важливу віху в нашому спільному процвітанні та крок у припиненні цієї війни", - написав він в соцмережі Х.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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