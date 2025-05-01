Фінансові новини
- |
- 01.05.25
- |
- 03:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Розбронювання буде точковим» – Міноборони про запит до МОЗ щодо медпрацівників
У Міністерстві оборони уточнили, що запит до МОЗ щодо розбронювання медпрацівників стосується лише фахівців дефіцитних спеціальностей.
Як повідомляє у телеграмі пресслужба відомства, йдеться про посади:
- санітарних інструкторів (медичних сестер і братів);
- фельдшерів;
- військовозобов'язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом «лікувальна справа (сімейний лікар)» за контрактом строком на 1 рік.
У Міноборони зазначають, що причина запиту на розбронювання - дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах після набуття чинності постановою КМУ №36, яка передбачає 100% бронювання медиків.
«Розбронювання буде точковим, погодженим з МОЗ і обласними департаментами. Його мета - не зняти захист із усіх, а забезпечити на передовій надання медичної допомоги пораненим. Мова не про масовість, а про відповідальне кадрове рішення для порятунку життів», - йдеться у повідомленні.
Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило про отримання запиту від Міноборони та командування Медичних сил ЗСУ про розбронювання окремих медичних працівників, у яких є потреба. МОЗ консультується щодо формування відповідних списків.
На початку року уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров'я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи. Водночас для забезпечення потреб ЗСУ у медичних працівниках розроблено механізм розбронювання окремих медпрацівників.
У червні минулого року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що на час воєнного стану медики в Україні є військовозобов'язаними, але процес їхнього бронювання є лише «умовним». Ще тоді він пояснював, що якщо у ЗСУ виникає така необхідність, заброньовані працівники можуть бути «розброньовані».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США готові до підписання угоди, але українська сторона внесла зміни – міністр фінансів США
|«Мінеральна» угода між США та Україною під загрозою зриву через нові вимоги Вашингтона – ЗМІ
|Уряд 1 травня проведе консультації з головами фракцій і керівництвом Ради щодо ратифікації угоди про копалини зі США - Шмигаль
|Axios дізналося деталі короткої розмови Зеленського і Трампа у Ватикані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Уряд ухвалив рішення для підписання угоди з США про Інвестиційний фонд відбудови - Шмигаль
|«Розбронювання буде точковим» – Міноборони про запит до МОЗ щодо медпрацівників
|США готові до підписання угоди, але українська сторона внесла зміни – міністр фінансів США
|«Мінеральна» угода між США та Україною під загрозою зриву через нові вимоги Вашингтона – ЗМІ
|Уряд 1 травня проведе консультації з головами фракцій і керівництвом Ради щодо ратифікації угоди про копалини зі США - Шмигаль
|Волц: Оборона України «має бути під європейським керівництвом»
|Axios дізналося деталі короткої розмови Зеленського і Трампа у Ватикані
Бізнес
|Pirelli позбулася контролю китайського акціонера
|Невербальна людина відкрита до спілкування: Neuralink провела третю успішну операцію з імплантації чипа в мозок пацієнта
|Четверте судно BYD для перевезення автомобілів вирушило в перше плавання до Бразилії
|На Nike подали до суду через закриття проєкту з NFT-взуття
|У Швейцарії запустили першу у світі сонячну станцію на залізничній колії
|Samsung використовує штучний інтелект від Meta для створення нового чипа Exynos
|Аналітик назвав перенесення виробництва iPhone з Китаю до Індії нереалістичним