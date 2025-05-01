«Розбронювання буде точковим» – Міноборони про запит до МОЗ щодо медпрацівників

У Міністерстві оборони уточнили, що запит до МОЗ щодо розбронювання медпрацівників стосується лише фахівців дефіцитних спеціальностей.

Як повідомляє у телеграмі пресслужба відомства, йдеться про посади:

- санітарних інструкторів (медичних сестер і братів);

- фельдшерів;

- військовозобов'язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом «лікувальна справа (сімейний лікар)» за контрактом строком на 1 рік.

У Міноборони зазначають, що причина запиту на розбронювання - дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах після набуття чинності постановою КМУ №36, яка передбачає 100% бронювання медиків.

«Розбронювання буде точковим, погодженим з МОЗ і обласними департаментами. Його мета - не зняти захист із усіх, а забезпечити на передовій надання медичної допомоги пораненим. Мова не про масовість, а про відповідальне кадрове рішення для порятунку життів», - йдеться у повідомленні.

Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило про отримання запиту від Міноборони та командування Медичних сил ЗСУ про розбронювання окремих медичних працівників, у яких є потреба. МОЗ консультується щодо формування відповідних списків.

На початку року уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров'я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи. Водночас для забезпечення потреб ЗСУ у медичних працівниках розроблено механізм розбронювання окремих медпрацівників.

У червні минулого року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що на час воєнного стану медики в Україні є військовозобов'язаними, але процес їхнього бронювання є лише «умовним». Ще тоді він пояснював, що якщо у ЗСУ виникає така необхідність, заброньовані працівники можуть бути «розброньовані».