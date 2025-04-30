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АНАЛІТИКА

Міноборони направило запит МОЗ на часткове розбронювання медиків – міністр Ляшко

15:55 30.04.2025 |

Політика, Україна

 

Командування медичних сил ініціювала часткове розбронювання медиків для їх мобілізації, як це передбачено рішенням Ради національної безпеки та оборони, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Зараз перший етап такого розбронювання вже задіяний: Командування медичних сил звернулися до Міністерства оборони. Міністерство оборони направило на нас запит про кількість медичних працівників, які вони хочуть, щоб ми розбронювали і мобілізували в першому етапі", - сказав він на брифінгу у середу.

Міністр пояснив, що далі були задіяні механізми, коли за квотним принципом ця кількість медичних працівників була розділена для кожного регіону, та почалася робота з обласними військовими адміністраціями та департаментами охорони здоров'я.

"Вони зараз працюють з конкретними закладами щодо медичних спеціальностей. Таких спеціалістів, які будуть підлягати розбронюванню і подальшій мобілізації шляхом заключення контракту на один рік, як це передбачено змінами до законів", - зазначив Ляшко.

За його словами, таким чином буде забезпечуватися ротація медичних працівників, які будуть призвані до лав Збройних сил.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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