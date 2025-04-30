Фінансові новини
- |
- 30.04.25
- |
- 16:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міноборони направило запит МОЗ на часткове розбронювання медиків – міністр Ляшко
Командування медичних сил ініціювала часткове розбронювання медиків для їх мобілізації, як це передбачено рішенням Ради національної безпеки та оборони, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Зараз перший етап такого розбронювання вже задіяний: Командування медичних сил звернулися до Міністерства оборони. Міністерство оборони направило на нас запит про кількість медичних працівників, які вони хочуть, щоб ми розбронювали і мобілізували в першому етапі", - сказав він на брифінгу у середу.
Міністр пояснив, що далі були задіяні механізми, коли за квотним принципом ця кількість медичних працівників була розділена для кожного регіону, та почалася робота з обласними військовими адміністраціями та департаментами охорони здоров'я.
"Вони зараз працюють з конкретними закладами щодо медичних спеціальностей. Таких спеціалістів, які будуть підлягати розбронюванню і подальшій мобілізації шляхом заключення контракту на один рік, як це передбачено змінами до законів", - зазначив Ляшко.
За його словами, таким чином буде забезпечуватися ротація медичних працівників, які будуть призвані до лав Збройних сил.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Axios дізналося деталі короткої розмови Зеленського і Трампа у Ватикані
ТОП-НОВИНИ
|Україна готова сьогодні підписати угоду про надра зі США – Bloomberg
|Україна завершила скринінг ЄС щодо підприємництва і промислової політики
|Рада продовжила строк добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину або дезертирували
|На доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka запровадять податок: Кабмін схвалив законопроєкт
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Axios дізналося деталі короткої розмови Зеленського і Трампа у Ватикані
|Україна готова сьогодні підписати угоду про надра зі США – Bloomberg
|Міноборони направило запит МОЗ на часткове розбронювання медиків – міністр Ляшко
|НАБУ займеться елітним житлом голови детективів БЕБ
|Четверо ексменеджерів Укрзалізниці отримали 8-9 років за схему з пальним на 98 млн грн
|Рада продовжила строк добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину або дезертирували
Бізнес
|На Nike подали до суду через закриття проєкту з NFT-взуття
|У Швейцарії запустили першу у світі сонячну станцію на залізничній колії
|Samsung використовує штучний інтелект від Meta для створення нового чипа Exynos
|Аналітик назвав перенесення виробництва iPhone з Китаю до Індії нереалістичним
|Керівниця Chrome заявила, що тільки Google може керувати браузером
|FT: Apple планує перенести складання понад 60 млн iPhone з Китаю до Індії у 2026 році
|Google переносить виробництво смартфонів Pixel з В'єтнаму до Індії через високі тарифи США