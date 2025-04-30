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АНАЛІТИКА

Держдеп США: Північна Корея несе відповідальність за війну Росії проти України

 

У Державному департаменті США заявили, що Північна Корея своєю участю у війні Росії проти України сприяє затягуванню бойових дій, а отже, також відповідальна за кровопролиття.

"Є й інші країни, які також сприяють цій бійні, і їхні дії роблять можливим її продовження. Треті країни, такі як Північна Корея, увічнили російсько-українську війну, і вони несуть за це відповідальність", - сказала речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

Вона додала, що США "стурбовані безпосередньою участю Північної Кореї у війні".

"Розгортання військового контингенту Північної Кореї в Росії і будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією КНДР у відповідь, мають бути припинені", - наголосила Брюс.

Вона також зазначила, що навчання Росією північнокорейських солдатів прямо порушує низку резолюцій Ради Безпеки, які разом "накладають широку заборону на надання або отримання військової підготовки або допомоги КНДР або від КНДР".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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