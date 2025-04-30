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З 2022 року Польща витратила понад 85 млн доларів на Starlink для України
23:59 29.04.2025 |
У 2022-2024 роках Польща витратила майже 323 мільйони злотих (ред. - близько 87 млн доларів за нинішнім курсом) на Starlink для України.
Про це повідомляє Polska Zbrojna.
Ця сума включає придбання терміналів супутникового інтернету та вартість передплати.
Подальші покупки цього року не плануються, а орієнтовна вартість абонплати перевищує 77 мільйонів злотих (ред. - понад 20 млн дол за нинішнім курсом я) - згідно з даними, опублікованими міністерством цифровізації Польщі.
Гроші на цю мету надходять з Фонду допомоги Україні, створеного польською владою після 24 лютого 2022 року.
У виданні зазначають, що завдяки цим коштам Україна наразі отримала 24,5 тис. супутникових терміналів. Ще 5,1 тисячі пристроїв було надано іншими польськими суб'єктами господарювання. Уряд Польщі сплачує абонентську плату за всі пристрої:
«Вартість однієї підписки на систему Starlink становить 528,90 злотих на місяць, а вартість спеціальної підписки - 1383,75 злотих»
На початку квітня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що польський уряд передав Україні ще 5 тисяч терміналів Starlink, які забезпечують зв'язок для військових та цивільних.
«Старлінки допомагатимуть жителям прифронтових територій залишатися на зв'язку: телефонувати рідним, викликати екстрені служби, читати новини. Через обстріли та руйнування базових станцій на деокупованих територіях звичайний зв'язок недоступний», - розповів міністр.
Він додав, що загалом завдяки співпраці Мінцифри з міжнародними партнерами й донорами Україна вже отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink. При цьому з них найбільше - 29 500 - від Польщі, зазначив Федоров.
На сьогодні Україна є одним з найбільших користувачів Starlink, який надає доступ до високошвидкісного Інтернету. Також, як відомо, термінали цієї системи використовують у військових цілях, зокрема, для обміну даними.
Через неоднозначну поведінку уряду Трампа і власника компанії SpaceX, чиїм продуктом є Starlink, Україна шукає альтернативу цій системі. Серед потенційних постачальників - люксембурзька SES, іспанська Hisdesat, британська Viasat та французько-британська Eutelsat/OneWeb.
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