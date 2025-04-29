Келлог назвав «абсурдом» пропозицію Путіна щодо триденного припинення вогню

Переговори щодо завершення російсько-української війни перебувають у «дуже хорошій позиції», заявив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог у ефірі телеканалу Fox News 29 квітня.

За словами Келлога, Сполучені Штати запропонували Києву 22 «дуже конкретні дії», з яких «не всі подобаються» українській стороні.

«Нікому не сподобається фінальна позиція, це нормально в будь-яких переговорах. Але я думаю, що ми в доволі хорошій формі. І триденне припинення вогню (запропоноване Росією - ред.) - це абсурд», - сказав він.

Спецпредставник Дональда Трампа заявив, що президент Сполучених Штатів хоче всеосяжного припинення вогню на морі, землі та повітрі, яке покриватиме удари по інфраструктурі. Воно має тривати щонайменше на 30 днів із можливістю продовження.

«Ось до чого ми хочемо йти. І виглядає, що українці готові над цим працювати. Тепер черга росіян, Путіна. Гаразд, у нас є одна сторона, тепер потрібно, щоб друга погодилася», - додав Келлог.

У Кремлі вдень 28 квітня заявили, що президент Росії Володимир Путін оголосив перемир'я у «дні 80-річчя Перемоги» - 8, 9 та 10 травня.

Зеленський, коментуючи цю пропозицію РФ, нагадав, що Україна підтримує ідею США щодо припинення вогню, а також пропонувала 30-денну паузу, і назвав заяву Путіна «черговою спробою маніпуляцій»: «Немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне та безумовне припинення вогню і щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано та надійно, - це те, що може дати основу реальній дипломатії».

Після оголошення РФ перемир'я на кілька днів у травні в Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп хоче бачити «постійне припинення вогню». Про це сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу 28 квітня.