Україна є найбільш привабливою адресою для європейських інвестицій - Марта Кос

Найперспективнішим напрямком для європейських інвестицій є Україна, оскільки процес її відновлення передбачає перетворення країни на динамічний європейський промисловий хаб у перспективних сферах, включаючи цифровий перехід, «зелену» трансформацію, а також оборонну галузь.

На цьому в понеділок у Празі під час промови перед чеською бізнес-спільнотою на тему «Нові імпульси розширення ЄС: можливості для громадян та для бізнесу» наголосила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Найбільші можливості, з моєї точки зору, в Україні, також і для чеського бізнесу. У минулому ця країна покладалася на аграрний експорт, мінерали та на сировинні матеріали. Але країна рухається до більш диверсифікованої економіки. Ми хочемо, щоб відновлення зробило в це свій внесок - відбудова домівок, доріг, мостів і портів відбуватиметься відповідно до європейських стандартів, зокрема, у сфері енергоефективності. Україна має потенціал перетворитися на динамічний промисловий європейський хаб у цифровій та у "зеленій" трансформації. Це генеруватиме позитивний ефект для ЄС, особливо для її сусідів, таких як Угорщина, Польща та Словаччина», - зазначила єврокомісарка.

Марта Кос нагадала, що так звана інвестиційна рамка для України в багаторічному бюджеті ЄС нараховує майже 10 мільярдів євро, що дасть змогу додати в економіку країни ще принаймні 40 мільярдів євро приватних та державних інвестицій протягом наступних трьох років.

Цей інструмент у рамках Українського фонду створений для того, щоб позбавити ризику європейські інвестиції у відновлення України. Результатом став високий інтерес до вкладення інвестицій в Україну від європейських компаній, що виявилося за підсумками цьогорічного заклику Єврокомісії до європейського бізнесу щодо інвестування у відновлення України.

Представниця Єврокомісії навела декілька прикладів успішного європейського бізнесу в Україні, включаючи створення найбільшої енергетичної «вітрової ферми», яка була зведена за кредитною програмою під гарантії ЄС, або спільне українсько-данське підприємство з виробництва одягу, яке успішно працює в Житомирі з 2022 року. Ці та інші приклади, за словами єврокомісарки, свідчать про те, що навіть умови війни не можуть стримати креативність та енергію українських підприємців.

«Є, безумовно, й оборона. Мільярди будуть витрачені на це протягом наступних років. Україна надає унікальну можливість для співпраці для всіх нас - вона має високо інноваційну оборонну промисловість із спроможностями до зростання. Українці виробляють найкращі у світі дрони, і це може бути початком для створення набагато інтегрованішого європейського оборонного ринку. Такий інтегрований ринок може стати величезним активом для всього Європейського Союзу, який має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку», - наголосила Кос.