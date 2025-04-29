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АНАЛІТИКА

МЗС України вважає заяви президента Трампа частиною стратегії для досягнення миру

 

Міністерство закордонних справ України вважає заяви президента США Дональда Трапа про відсутність прогресу у перемовинах частиною стратегії для досягнення миру, повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

"Ми розглядаємо ці заяви як частину комунікаційної стратегії: зараз Сполучені Штати, як посередник, намагаються стимулювати сторони досягти миру. Саме так ми це сприймаємо", - сказав він під час прямого ефіру в соцмережі Х в понеділок.
Тихий зазначив, що президент США багато робить для досягнення миру в Україні.

Речник також наголосив, що МЗС розглядає зустріч Трампа і Зеленського у Римі як успішну.

"Ми вважаємо, що зустріч у Римі між президентом Зеленським і Трампом була дуже успішною (...) І ця зустріч може стати історичною - якщо нам вдасться досягти результатів, на які президент сподівається", - сказав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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