МЗС України вважає заяви президента Трампа частиною стратегії для досягнення миру

Міністерство закордонних справ України вважає заяви президента США Дональда Трапа про відсутність прогресу у перемовинах частиною стратегії для досягнення миру, повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

"Ми розглядаємо ці заяви як частину комунікаційної стратегії: зараз Сполучені Штати, як посередник, намагаються стимулювати сторони досягти миру. Саме так ми це сприймаємо", - сказав він під час прямого ефіру в соцмережі Х в понеділок.

Тихий зазначив, що президент США багато робить для досягнення миру в Україні.

Речник також наголосив, що МЗС розглядає зустріч Трампа і Зеленського у Римі як успішну.

"Ми вважаємо, що зустріч у Римі між президентом Зеленським і Трампом була дуже успішною (...) І ця зустріч може стати історичною - якщо нам вдасться досягти результатів, на які президент сподівається", - сказав він.