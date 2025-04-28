Пісторіус: Пропозиції Трампа по Україні - як капітуляція

Виконувач обов'язків міністра оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) розкритикував пропозиції для України щодо територіальних поступок Росії, які звучать з боку США. У коментарі телеканалу ARD, опублікованому в неділю, 27 квітня, голова німецького оборонного відомства порівняв цю риторику з вимогою капітуляції.

За словами Пісторіуса, Україна розуміє, що укладання з РФ угоди про стійке припинення вогню чи мир "також може привести або буде пов'язане із територіальними поступками". Але ці втрати не мають бути такими масштабними, як в останній пропозиції президента США Дональда Трампа, заявив німецький політик. "Те, що містилося у цій пропозиції, Україна могла б отримати і рік тому сама шляхом капітуляції", - наголосив в.о. міністра оборони.

Пісторіус також зазначив, що пропозиція американського президента у своєму поточному вигляді не несе жодної вигоди для України. За словами німецького політика, можливі територіальні поступки Україні потрібно розглядати у зв'язці з пропорційними їм гарантіями безпеки для майбутнього країни.

Пісторіус: Питання світу в Європі вирішується в Україні

В ході інтерв'ю ARD Борис Пісторіус також запевнив, що Берлін не відмовиться від військової допомоги Україні, навіть якщо так вчинить адміністрація Трампа.У цьому випадку йдеться про безпеку не лише однієї конкретної країни, наголосив німецький політик.

"Якщо Україна впаде, якщо Путін переможе у цій війні в тому сенсі, що він окупує Україну, нехай навіть і більшу її частину, це стане максимальною загрозою для території НАТО та для сусідніх країн, таких як Молдова та Грузія, - зазначив Пісторіус. - Йдеться не лише про солідарність з Україною, йдеться про нашу безпеку та мир у Європі".