Умовою мирного врегулювання є міжнародне визнання Криму, Севастополя, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей російськими, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю бразильській газеті O Globo.

«Імперативом є міжнародне визнання російської належності Криму, Севастополя, «ДНР», «ЛНР», Херсонщини та Запоріжжя. Усі зобов'язання Києва мають бути юридично закріплені, мати механізми забезпечення та мати безстроковий характер», - наголосив Лавров (цитата за російським МЗС).

На думку очільника російського зовнішньополітичного відомства, на порядку денному стоять «завдання демілітаризації та денацифікації України, скасування санкцій, судових позовів та ордерів на арешт, повернення заморожених на Заході російських активів».

Росія окупувала і проголосила Крим і Севастополь частиною своєї території в 2014 році, тоді ж вона встановила контроль над частинами Донецької та Луганської областей включно з обласними центрами.

Після повномасштабного вторгнення у 2022 році Москва окупувала майже всю Луганську область, більшу частину Донеччини, а також частини Запоріжжя та Херсонщини, але наразі не контролює обласні центри двох останніх регіонів. Попри це, РФ вписала до своєї конституції ці чотири українські області в їхніх адміністративних кордонах.