США скоротили допомогу Україні у сфері кібербезпеки - ЗМІ

Сполучені Штати скоротили допомогу Україні у сфері кібербезпеки в межах заморожування глобальної допомоги з боку США, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За їхніми даними, "контракти з десятками людей, які перебувають в Україні та США, які надавали технічну допомогу у сфері кібербезпеки на сотнях об'єктів по всій країні, були анульовані або припинені".

Крім того, комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, призначене для безпеки інфраструктури України, не були доставлені.

Bloomberg нагадує, що тільки за останні п'ять років Агентство міжнародного розвитку США (USAID) виділило понад $200 млн на допомогу Україні в сфері кібербезпеки. Агентство національної безпеки і кіберкомандування США також надавали допомогу.

Американська допомога в галузі кібербезпеки охоплювала підтримку фахівців, навчання, надання обладнання та програмного забезпечення організаціям по всій Україні.

За словами представника Держдепу, держсекретар Марко Рубіо прагне до того, "щоб кожен долар USAID було витрачено на те, щоб зробити США безпечнішими, сильнішими і процвітаючими".

Він додав, що Держдеп розглядає проєкти в галузі кібербезпеки, щоб визначити, які з них якнайкраще відповідають цілям президента США Дональда Трампа.

Раніше Рубіо повідомив, що США ухвалили рішення скоротити 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку через надмірні витрати, які не відповідають національним інтересам.