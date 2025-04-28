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Делегація Нацбанку обговорила з керівниками світових центробанків посилення тиску на Росію
11:27 28.04.2025 |
Делегація Національного банку України на чолі з головою НБУ Андрієм Пишним у Вашингтоні провела зустрічі очільниками Європейського центрального банку і центробанків низки країн, на яких ішлося, зокрема, про посилення тиску на Росію.
Як повідомила у Фейсбуці пресслужба НБУ, зустрічі відбулися на полях засідань МВФ та Світового банку, передає Укрінформ.
Зокрема, під час розмови з президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард обговорювалися питання поглиблення взаємодії у межах євроінтеграції України та важливість повного виходу міжнародних банківських груп з Росії.
Крім того, з Лагард та головою Банку Франції Франсуа Віллеруа де Гало українська делегація обговорила питання використання знерухомлених російських активів на користь України.
"Це буде справедливий крок, який не генеруватиме ризиків для сприйняття євро як резервної валюти", - підкреслив Пишний.
З очільником Федеральної резервної системи США Джеромом Пауеллом представники НБУ обговорили прогнози розвитку глобальної економіки в умовах зростання торговельних протистоянь, а також наголосили на важливості подальшої підтримки України.
Відбулися також зустрічі з керівниками центральних банків Кореї, Швеції та Канади, під час яких обговорювалися питання економічної ситуації, досвіду НБУ в забезпеченні безперебійності фінансової системи в умовах викликів та необхідності посилення тиску на Росію.
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