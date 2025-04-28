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РФ не отримувала пропозицій США щодо Запорізької АЕС - Лавров
10:10 28.04.2025 |
Росія не отримувала пропозицій Вашингтона щодо окупованої нею Запорізької атомної електростанції, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю, показаному на телеканалі CBS 27 квітня.
«Ні, ми не отримували такої пропозиції, а якщо й отримаємо, то пояснимо, що управління Запорізької АЕС перебуває у віданні російської державної корпорації «Росатом», під наглядом персоналу МАГАТЕ, який постійно присутній на майданчику та здійснює моніторинг. Що якщо не брати до уваги постійних спроб України атакувати станцію та створити ядерну катастрофу в Європі та в Україні, то вимоги безпеки повністю виконуються. АЕС у надійних руках», - твердить очільник російського зовнішньополітичного відомства.
Агентство Reuters 25 квітня опублікувало текст документа, як стверджується, представленого спецпредставником президента США Стівом Віткоффом членам делегацій європейських країн на зустрічі в Парижі 17 квітня, присвяченій мирному врегулюванню в Україні.
Серед іншого, текст документа містить ідею, що Україна має повернути собі контроль над Запорізькою АЕС, але керуватиметься вона США з розподілом електроенергії між обома сторонами.
Запорізька АЕС - найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.
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