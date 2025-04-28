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Більшість американців не підтримують підхід Трампа щодо закінчення війни в Україні
09:46 28.04.2025 |
Більшість зареєстрованих американських виборців не схвалюють підхід президента США Дональда Трампа щодо вирішення розв'язаної Росією війни проти України.
Про це свідчать дані опитування New York Times/Siena College, передає Укрінформ.
Зазначається, що загалом 56% респондентів не схвалюють підхід Трампа до війни. З них 42% висловили категоричне несхвалення, ще 12% - «скоріше не схвалюють».
Водночас підтримують дії Трампа 35% опитаних: з них 20% ‒ «рішуче схвалюють», ще 15% ‒ «певною мірою схвалюють». Ще 9% учасників опитування утримались від відповіді або не визначилися.
Найбільш критично налаштованими до політики Трампа щодо України є молоді виборці віком 18-29 років ‒ 66% висловили несхвалення і лише 25% підтримують.
Найвищий рівень підтримки спостерігається серед вікової групи 65+. Із них 40% підтримують, 52% ‒ проти його підходу.
Опитування проводилося англійською та іспанською мовами з мобільних і стаціонарних телефонів у період з 21 по 24 квітня серед 913 зареєстрованих виборців у США. Похибка вибірки серед зареєстрованих виборців становить 3,8%.
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