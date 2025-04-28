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Трамп: Путін має припинити стріляти і укласти угоду
09:37 28.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп вимагає від господаря Кремля Владіміра Путіна припинення бойових дій у розв'язаній проти України війні і підписання мирної угоди.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав журналістам перед посадкою на президентський літак.
Американський президент зазначив, що "був розчарований, коли летіли російські ракети" на українські міста.
На запитання, що він хоче, щоб зробив Путін, Трамп відповів: "Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл і уклав угоду. У нас є обриси угоди. Я хочу укласти її і покінчити з цим. Просто повернутися до життя".
Коментуючи можливе чинення тиску на Росію, Трамп зазначив, що може "багато чого зробити".
"Мені б не хотілося це робити, але у нас є багато сильних сторін", - додав глава Білого дому.
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