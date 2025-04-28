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АНАЛІТИКА

ЗМІ: США стали більш зговірливі до підтримки «коаліції рішучих»

ЗМІ: США стали більш зговірливі до підтримки «коаліції рішучих»

 

США в приватному порядку нібито запропонували надати гарантії безпеки для "коаліції рішучих" на підтримку України.

Про це стало відомо The Telegraph, передає "Європейська правда".

Офіційні особи США відкрили двері для надання розвідувальної та матеріально-технічної підтримки британським і європейським солдатам для підтримки потенційної мирної угоди з суші, повітря і моря.

У прем'єра Британії вважають такий розвиток подій значним проривом. Прем'єр-міністр Кір Стармер домагався від ДональдаТрампа таких гарантій протягом двох місяців.

Питання про те, чи будуть США готові втрутитися, якщо західні солдати зазнають нападу з боку Росії - критичний момент у життєздатності проекту - залишається на чаші терезів.

Стармер і президент Франції Емманюель Макрон просувають пропозицію "коаліції рішучих", згідно з якою європейські союзники будуть використовувати своїх солдатів для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди в Україні.

Понад 30 країн висловили свою підтримку, хоча лише деякі з них публічно запропонували ввести війська в Україну.

Центральним питанням було те, чи готовий Вашингтон надати те, що британські посадовці назвали "гарантією безпеки" або "підкріпленням" для цих сил.
Ключові теги: США
 

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