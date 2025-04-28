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Макрон після зустрічі із Зеленським: Припинення війни в Україні - це мета, яку ми поділяємо з Трампом
09:30 28.04.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон назвав позитивним обмін думками з президентом України Володимиром Зеленським у Римі, зазначивши, що "Україна готова до безумовного припинення вогню", тепер справа за Путіним.
"Дуже позитивний обмін думками сьогодні з Президентом Зеленським в Римі. Припинення війни в Україні. Це мета, яку ми поділяємо з президентом Трампом", - написав він у соціальній мережі Х у суботу.
Макрон зазначив, що "Україна готова до безумовного припинення вогню. Президент Зеленський підтвердив це мені сьогодні. Він хоче працювати пліч-о-пліч з американцями та європейцями над його реалізацією".
"Тепер справа за президентом Путіним - довести, що він дійсно хоче миру", - наголосив президент Франції.
"Ми продовжимо нашу роботу в рамках коаліції охочих, започаткованої в Парижі в березні минулого року, щоб досягти як цього припинення вогню, так і повного і тривалого миру в Україні", - додав Макрон.
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