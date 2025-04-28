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Зеленський розповів про зустріч з Трампом: має потенціал стати історичною
09:29 28.04.2025 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у базиліці Святого Петра у Римі має потенціал стати історичною.
Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".
Зеленський зазначив, що віч-на-віч президенти встигли обговорити багато.
"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", - заявив президент України.
"Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів", - додав він.
Зеленський також висловив вдячність президентові США за цю розмову.
У Білому домі назвали зустріч дуже продуктивною.
Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
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