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АНАЛІТИКА

Зеленський розповів про зустріч з Трампом: має потенціал стати історичною

 

Президент Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у базиліці Святого Петра у Римі має потенціал стати історичною.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що віч-на-віч президенти встигли обговорити багато.

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", - заявив президент України.

"Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів", - додав він.

Зеленський також висловив вдячність президентові США за цю розмову.

У Білому домі назвали зустріч дуже продуктивною.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
Ключові теги: США
 

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