Зеленський: Зброї для повернення Криму нема, є інші варіанти

Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив у контексті мирних переговорів, що анексований Росією Крим належить Україні не тільки згідно з українською Конституцією, а й згідно з міжнародним правом.

"Наша позиція незмінна: тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими. Конституція України говорить, що всі тимчасово окуповані території - тимчасово окуповані. Вони всі належать Україні, українському народу. Україна не буде визнавати юридично будь-які тимчасово окуповані території. Мені здається, що це абсолютно справедлива позиція. Вона законна не тільки з точки зору Конституції України, але й з точки зору міжнародного права", - сказав він під час спілкування з журналістами у п'ятницю, 25 квітня.

Водночас президент визнав, що Україна має недостатньо зброї для того, щоб повернути півострів. "Саме зброї. Не людей - наші люди це найголовніше. Але казати, що у нас немає армії - це неправда. Та я погоджуюсь з президентом США Дональдом Трампом, що в України недостатньо зброї для повернення контролю над півостровом", - сказав Зеленський.

При цьому він додав, що у країн світу є інші можливості, щоб допомогти Україні повернути Крим. Серед них він назвав санкції проти Росії, "можливості іншого економічного та дипломатичного тиску, щоб обговорювати територіальні питання". "Але тільки після повного і безумовного припинення вогню. Саме таке наше бачення", - наголосив Зеленський.

Україна запропонувала США своє бачення мирної угоди

Президент також розповів, що під час зустрічі в Лондоні цього тижня українська сторона запропонувала своє бачення гарантій безпеки у відповідь на пропозиції США. За його словами, це формат, еквівалентний п'ятій статті договору НАТО.

"Були американські пропозиції або бачення. На це в Лондоні робоча група (...) запропонувала наше бачення на ті пропозиції, які відкрили США... У наших відповідях є абсолютно конструктивні пропозиції - і контингент, і формат п'ятої поправки. Не самої п'ятої поправки, а такого захисту, який передбачає в країнах НАТО п'ята поправка. Відповідні пропозиції запропоновані. Чекаємо на відповідь", - сказав він.