Україна очікує від США сильних гарантій безпеки, як у Ізраїлю - Зеленський

Україна очікує, що гарантії безпеки від США будуть такими сильними, як у Ізраїлю, а також потребує системи ППО "Patriot", заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента "Інтерфакс-Україна", які гарантії безпеки Україна очікує від США.

"Є питання, яке я обговорюю... щодо гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Ми дуже хочемо, щоб вони були сильні, як мінімум, як у Ізраїлю", - сказав Зеленський журналістам у п'ятницю.

Окрім того, Україна очікує військового контингенту від європейських партнерів. "Ми працюємо над інфраструктурою гарантій безпеки. Навіть там, де є європейські війська, ми говоримо про бекстоп Сполучених Штатів Америки", - сказав Зеленський.

За його словами, він говорив з президентом США Дональдом Трампом, що для України "бекстоп" не обов'язково "boots on the ground" в Україні.

"Я знаю, що не дуже позитивно на це дивляться Сполучені Штати Америки, тому ми говоримо про роботу розвідок, ми говоримо про кіберзахист, ми говоримо передусім про системи протиповітряної оборони "Петріот", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що гарантії безпеки необхідні на суші, в повітрі, і на морі.

"Міністр оборони України поділився нашими останніми розробками зі своїм колегою в Лондоні, і я думаю, що ми будемо продовжувати на рівні військових працювати над цією інфраструктурою гарантій безпеки", - повідомив Зеленський.