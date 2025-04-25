Кремль: Путін і Віткофф обговорювали можливість прямих переговорів Росії й України

Під час переговорів президента Росії Володимира Путіна і спецпосланця президента США Стіва Віткоффа 25 квітня йшлося, зокрема, про поновлення прямих переговорів Москви і Києва, повідомили у Кремлі за підсумками зустрічі.

Помічник президента РФ з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков, який брав участь у зустрічі, назвав її конструктивною і «дуже корисною».

За словами Ушакова, зустріч у Кремлі тривала близько трьох годин. Переговори дозволили зблизити позиції не лише щодо України, але й з інших міжнародних питань, зазначив помічник Путіна.

Росія й Україна не проводили прямих переговорів з перших тижнів широкомасштабної війни, яка розпочалася в лютому 2022 року.

Віткофф свою вже четверту зустріч із Путіним поки що не коментував.

Президент США Дональд Трамп заявляє, що його адміністрація прагне якнайшвидшого припинення вогню в Україні й укладання мирної угоди і для цього веде переговори як з Росією, так і з Україною.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю американській телекомпанії CBS, фрагменти якого були показані напередодні, сказав, що Москва готова до мирної угоди, але деякі елементи потребують «узгодження».

Про які саме пункти йдеться, він не уточнив. Офіційна позиція Москви на даний момент полягає в тому, що Україна має відмовитися від окупованого Криму та ще чотирьох областей і від вступу до НАТО, а також піти на інші поступки. У той же час, низка західних ЗМІ з посиланням на джерела писали, що Росія може пом'якшити свої вимоги і, зокрема, погодитися на зупинку конфлікту на поточній лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що після зустрічі в Лондоні 23 квітня представників України, США і низки країн Європи було сформовано новий документ щодо питання завершення війни. Цей документ, за його словами, передали президенту США Дональду Трампу. Зеленський при цьому зазначив, що у мирній угоді не може бути нічого, що суперечить Конституції України.