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МЗС: робота над остаточним узгодженням тексту угоди про копалини може зайняти час, але хочемо зробити це якомога швидше
16:57 25.04.2025 |
Україна працює з американською стороною над остаточним узгодженням тексту угоди про корисні копалини і хоче зробити це якомога швидше, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
"Ми працюємо з американською стороною над остаточним узгодженням тексту. Це може зайняти час, але ми хочемо зробити це якомога швидше. І ми розуміємо, що ця угода є критично важливою для розвитку нашого стратегічного партнерства між Україною та США", - сказав він на брифінгу в Києві в п'ятницю.
Речник наголосив, що, на думку української сторони, остаточний текст угоди має бути взаємоприйнятним та вигідним.
"Ми впевнені, що зможемо знайти формулу, за якою обидві сторони виграють від цієї співпраці", - додав Тихий.
У МЗС нагадали, що міністр фінансів України зараз перебуває у Вашингтоні, прем'єр-міністр також нещодавно був у Вашингтоні.
"Вони провели дуже конструктивні переговори з американською стороною, і вони працюють над цією угодою", - зазначив речник.
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