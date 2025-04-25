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АНАЛІТИКА

МЗС: робота над остаточним узгодженням тексту угоди про копалини може зайняти час, але хочемо зробити це якомога швидше

 

Україна працює з американською стороною над остаточним узгодженням тексту угоди про корисні копалини і хоче зробити це якомога швидше, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Ми працюємо з американською стороною над остаточним узгодженням тексту. Це може зайняти час, але ми хочемо зробити це якомога швидше. І ми розуміємо, що ця угода є критично важливою для розвитку нашого стратегічного партнерства між Україною та США", - сказав він на брифінгу в Києві в п'ятницю.

Речник наголосив, що, на думку української сторони, остаточний текст угоди має бути взаємоприйнятним та вигідним.

"Ми впевнені, що зможемо знайти формулу, за якою обидві сторони виграють від цієї співпраці", - додав Тихий.

У МЗС нагадали, що міністр фінансів України зараз перебуває у Вашингтоні, прем'єр-міністр також нещодавно був у Вашингтоні.

"Вони провели дуже конструктивні переговори з американською стороною, і вони працюють над цією угодою", - зазначив речник.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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