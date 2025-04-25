Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шмигаль зустрівся з прем’єркою Ліхтенштейну, говорили про санкції для РФ та заморожені активи

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на полях Spring Meetings зустрівся з прем'єр-міністеркою - міністеркою урядових справ та фінансів Ліхтенштейну Бріґітте Гаас, поінформував її про поточну ситуацію в Україні та щоденні російські обстріли.

Глава уряду зазначив в телеграмі, що Україна глибоко вдячна за послідовну та принципову підтримку, яку Ліхтенштейн надає їй від самого початку розв'язаної Росією повномасштабної війни.

"Ми хочемо зупинити війну. Тому закликаємо партнерів об'єднати зусилля для тиску на рф", - заявив він.

Прем'єр додав, що Україна також цінує підтримку Ліхтенштейном антиросійських санкцій. Водночас він акцентував на потребі посилення санкційного тиску на країну-агресорку.

Росія, підкреслив він, повинна заплатити за заподіяні нею збитки та руйнування.

"Маємо спільно напрацювати механізм, який дозволить конфіскувати заморожені російські активи та компенсувати завдану Україні шкоду", - наголосив Шмигаль.

Глава уряду подякував також за виділення 8 млн швейцарських франків на підтримку швидкого відновлення й 800 тисяч - на збільшення капіталу Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Особливу вдячність висловив Ліхтенштейну за підтримку дітей, зокрема за спорудження будинків сімейного типу в Полтаві та Фастові, сприяння відкриттю у Львові "Школи Супергероїв".

"Дякую пані Гаас за солідарність з Україною", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6890
  0,0183
 0,04
EUR
 1
 47,4171
  0,1250
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1519  0,00 0,00 41,8735  0,04 0,09
EUR 46,9288  0,04 0,08 47,7996  0,10 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6900  0,05 0,12 41,7100  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес