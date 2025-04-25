Шмигаль зустрівся з прем’єркою Ліхтенштейну, говорили про санкції для РФ та заморожені активи

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на полях Spring Meetings зустрівся з прем'єр-міністеркою - міністеркою урядових справ та фінансів Ліхтенштейну Бріґітте Гаас, поінформував її про поточну ситуацію в Україні та щоденні російські обстріли.

Глава уряду зазначив в телеграмі, що Україна глибоко вдячна за послідовну та принципову підтримку, яку Ліхтенштейн надає їй від самого початку розв'язаної Росією повномасштабної війни.

"Ми хочемо зупинити війну. Тому закликаємо партнерів об'єднати зусилля для тиску на рф", - заявив він.

Прем'єр додав, що Україна також цінує підтримку Ліхтенштейном антиросійських санкцій. Водночас він акцентував на потребі посилення санкційного тиску на країну-агресорку.

Росія, підкреслив він, повинна заплатити за заподіяні нею збитки та руйнування.

"Маємо спільно напрацювати механізм, який дозволить конфіскувати заморожені російські активи та компенсувати завдану Україні шкоду", - наголосив Шмигаль.

Глава уряду подякував також за виділення 8 млн швейцарських франків на підтримку швидкого відновлення й 800 тисяч - на збільшення капіталу Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Особливу вдячність висловив Ліхтенштейну за підтримку дітей, зокрема за спорудження будинків сімейного типу в Полтаві та Фастові, сприяння відкриттю у Львові "Школи Супергероїв".

"Дякую пані Гаас за солідарність з Україною", - додав він.