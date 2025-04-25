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АНАЛІТИКА

Стармер сподівається на припинення вогню в Україні вже до літа

 

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер висловив сподівання, що припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю The Telegraph.

Крім своєї надії, британський прем'єр повторив заклик до гарантій безпеки США для британських та інших західних сил, які планують розмістити в Україні для спостереження за миром. Він також підкреслив, що припинення вогню в Україні має бути довгостроковим і таким, щоб його могли прийняти всі сторони.

"Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включно з Україною, і це має бути довгострокове припинення вогню. Чого я не хочу бачити, так це тимчасового припинення вогню, тому що я переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливість і засоби повернутися знову в майбутньому. Вони вже робили це раніше, і я не сумніваюся, що вони зроблять це знову", - сказав Стармер.

Крім того, він наполягає на тому, що Україні необхідно надати можливість визначати умови будь-якої мирної угоди з РФ, і вимагає від Москви погодитися на "беззастережне припинення вогню".

"Ми перебуваємо на інтенсивній стадії переговорів. Зрештою, я завжди пам'ятаю про те, що саме Україна має вирішувати ці питання - це не для інших людей вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія повинна сісти за стіл переговорів для цього безумовного припинення вогню", - заявив прем'єр Британії.

Також Кір Стармер відмовився підтримати плани США офіційно визнати Крим російським, про що писали ЗМІ, як нібито одну з умов мирної угоди.

"Це не мені вирішувати. Це частина обговорень", - сказав він.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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