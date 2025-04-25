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АНАЛІТИКА

Рубіо: США показали Україні і РФ фінішну пряму до миру, тепер вони мають сказати «так»

 

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа показала Україні і Росії шлях до миру, та як має виглядати фінішна пряма, тепер обидві сторони повинні сказати «так».

Про це він заявив під час зустрічі президента США й прем'єр-міністра Норвегії в Овальному кабінеті, коли Дональд Трамп попросив його прокоментувати ситуацію щодо переговорів, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Насамперед, нашим партнерам були запропоновані варіанти для обговорення речей, які знадобляться для припинення війни. Цю війну можна закінчити. З цим мають погодитися обидві сторони. Ми показали їм шлях уперед»,- зазначив Рубіо.

Він зауважив, що відбулися обговорення цих ідей.

«Учора була гарна зустріч. Вихідними відбудуться гарні зустрічі. Ми показали їм фінішну пряму. Нам потрібно, щоби вони (Україна і Росія - ред.) обидві сказали «так»,- продовжив глава Держдепу.

Він також прокоментував ракетний удар РФ по Києву, назвавши це нагадуванням для всіх, чому цю війну потрібно закінчити.

«Усі повинні дякувати президентові (Трампу - ред.) за те, що він миротворець і намагається рятувати життя. Це те, що ми намагаємося зробити тут», - продовжив Рубіо.

Водночас він наголосив: «Це не наша війна. Ми її не починали, як ви знаєте, але ми намагаємося покласти край смерті. Ми намагаємося покласти край руйнуванням, і ми показали шлях уперед. Ми бачимо фінішну пряму, але потрапити туди мають обидві (країни - ред.)».

Рубіо ще раз підкреслив, що адміністрація США робитиме «все можливе», щоби зрештою обидві сторони сказали «так».
Ключові теги: США, Росія
 

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