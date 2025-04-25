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Трамп каже, що вже «дуже тисне» на Росію, а про санкції розповість «за тиждень»
23:47 24.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що вже здійснює тиск на Росію, аби та погодилась на "мирну угоду" з Україною.
Про це він сказав журналістам після зустрічі з норвезьким премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стьоре у Білому домі 24 квітня, повідомляє "Європейська правда".
Відповідаючи на питання журналістки, коли він збільшить тиск на Росію, аби вона погодилась на "мирне врегулювання", Трамп заявив, що "дуже тисне на Росію".
"Ви не знаєте, як багато я тисну на Росію. І Росія це знає, і близькі до неї люди про це знають, інакше він (імовірно, Владімір Путін. - Ред.) би зараз не говорив", - додав він.
Президент США повторив, що вважає, нібито Москва "хоче укласти угоду, і ми вже незабаром про це дізнаємось".
"Але для танго потрібні двоє. І треба, щоб Україна теж хотіла укласти угоду. Зараз вони зазнають дуже сильного удару. І я вважаю, що вони хочуть укласти угоду", - сказав Трамп.
Раніше він відмовився говорити про можливе посилення заходів проти Росії, сказавши, що "воліє відповісти на це питання за тиждень".
"Хочу, щоб за тиждень у нас була угода. Нема причини відповідати зараз, але я не буду задоволений, скажімо так. Дещо станеться", - анонсував президент США.
Раніше президент США заявив, що "не задоволений" російськими ракетними ударами по Києву, які забрали життя щонайменше 12 людей, звернувся до господаря Кремля: "Владіміре, зупинись!"
За інформацією ЗМІ, США також вимагатимуть від Росії визнати право України на власні збройні сили та оборонну промисловість у рамках ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом.
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