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Трамп заявляє, що має «свій дедлайн» щодо мирних переговорів між РФ та Україною, але уникає називати конкретну дату
23:41 24.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре заявив, що він впевнений в тому, що Росія і Україна "обидві хочуть миру", та закликає їх скоріше "сісти за стіл переговорів", а також вважає, що вважає, що Путін прислухається до його заклику утриматися від нанесення нових масованих ударів по України.
"Ми довго чекаємо, вони повинні сісти за стіл переговорів, і я думаю, що вони отримають мир", - завив він журналістам в Овальному кабінеті.
Відповідаючи на питання про крайній термін для укладення угоди, Трамп додав: "У мене є свій власний термін. І ми хочемо, щоб це було швидко. ", але уникнув назвати його.
"Я кажу, що ми можемо врятувати тисячі людей, і мені не подобається, що це займає багато часу", - вкотре зауважив Трамп.
Прем'єр-міністра Норвегії також запитали про переговори щодо припинення війни, і він похвалив Трампа.
"Я вітаю Трампа за дуже важливі ініціативи, спрямовані на припинення цього конфлікту", - сказав Стьоре.
На запитання журналіста, чи дослухається Путін до його заклику припинити масові ракетні удари по Україні, Трамп коротко відповів: "Так".
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