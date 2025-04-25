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АНАЛІТИКА

Британія може відмовитися від планів відправити тисячі військових в Україну

 
Велика Британія, ймовірно, відмовиться від планів відправити тисячі військових для захисту України, оскільки ризики вважаються "занадто високими", пише у четвер The Times з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

"Пом'якшення планів означає, що Британія і Європа більше не матимуть сухопутних сил, які б охороняли ключові міста, порти і атомні електростанції для забезпечення миру. Є надія, що ця зміна у військовій підтримці України може призвести до того, що Москва відійде від своїх "червоних ліній" для досягнення мирної угоди. Натомість, основна увага в рамках зобов'язань щодо забезпечення безпеки України буде зосереджена на відновленні і переозброєнні української армії, а також на забезпеченні її захисту з повітря і моря", - ідеться у статті.

За інформацією газети, британські та французькі військові інструктори будуть направлені на захід України. Це було б виконанням зобов'язання розмістити війська всередині країни, однак вони не будуть знаходитися поблизу лінії фронту, не охоронятимуть ключові об'єкти і не захищатимуть українські війська.

"Літаки захищатимуть повітряний простір України і забезпечуватимуть повітряне прикриття західних військ на землі. Туреччина відіграватиме морську роль у найбільш ймовірних планах, що розглядаються. Зброя з Великої Британії та Європи продовжуватиме надходити, тож Україна матиме сильну позицію, якщо Росія порушить умови будь-якої угоди", - зазначає видання.

Втім, питання ще остаточне не вирішено та Міноборони чітко заявляє, що Британія не буде готова відмовитися від планів направити війська в Україну в тій чи іншій якості.

"Це завжди було думкою Великої Британії. Це Франція хотіла більш м'язового підходу. Інструктори "заспокоюють" своєю присутністю, але не є силою стримування або захисту", - сказало джерело, обізнане з ситуацією в "коаліції охочих", додавши, що ризик бути втягнутим у більш широку війну в разі зриву перемир'я вважається занадто високим.

The Times пише, що операція "Інтерфлекс", місія з підготовки українських військ, завершиться у Великій Британії до кінця року. Навчання буде перенесено на полігон поблизу Львова на заході України. Однак в Україні є побоювання, що будь-які тренувальні сили будуть виведені при перших ознаках неприємностей, як це зробили британці в дні, що передували повномасштабному вторгненню.

Західні чиновники раніше заявляли, що в обговорювалась присутність в Україні військової місії, яка захищатиме ключові міста, порти і критично важливу національну інфраструктуру, чисельністю до 30 тис чоловік. Їх підтримуватимуть літаки, такі як "Тайфуни", що патрулюватимуть небо над Україною, а також обладнання для моніторингу, таке як безпілотники.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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