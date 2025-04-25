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Сікорський: Рубіо запевняє, що умови перемир’я у війні – не такі, як пишуть ЗМІ
22:42 24.04.2025 |
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що умови потенційного перемир'я у війні РФ проти України насправді відрізняються від того, що публікують ЗМІ.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву Сікорського наводить Onet.
Очільник польського зовнішньополітичного відомства заявив, що у цьому його запевнив держсекретар США Марко Рубіо, з яким він напередодні розмовляв телефоном.
"Умови можливого українсько-російського перемир'я насправді відрізняються від того, що ми читаємо в засобах масової інформації. Це мені пояснив держсекретар США", - сказав глава МЗС Польщі.
За його словами, США не пояснили, що означає "умити руки" у питанні України, "але вони вже давно говорять про своє нетерпіння".
Коментуючи нещодавню масовану ракетну атаку РФ на Україну і реакцію на неї американського президента Дональда Трампа, Сікорський зазначив: "Дуже добре, що президент США бачить цей цинізм Владіміра Путіна".
Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.
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