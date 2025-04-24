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Прем'єрка Данії про удар РФ по Києву: не можна під вогнем домовлятись про мир
17:40 24.04.2025 |
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила підтримку Україні після масованого ракетного удару Росії.
Заяву Фредеріксен наводить пресслужба уряду Данії в Х, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначила данська прем'єрка, остання масована атака стала "чітким сигналом з Кремля".
"Росія не зацікавлена в мирі. Про мир не можна домовлятися під вогнем", - підкреслила вона.
Фредеріксен додала, що Данія стоїть на боці України "проти цієї жорстокості".
Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Загалом Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, ППО збила 112 ворожих повітряних цілей.
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