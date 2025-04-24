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АНАЛІТИКА

Макрон: Не можна очікувати, що Зеленський погодиться на припинення вогню, доки Київ бомблять

 

Президент Франції Еммануель Макрон засудив російські удари по Україні в ніч на 24 квітня, підкресливши, що це не пришвидшить укладення угоди.

Як повідомляє SkyNews, виступаючи під час поїздки на Мадагаскар, Макрон підтвердив свою підтримку України, заявивши, що не можна очікувати, що Володимир Зеленський погодиться на припинення вогню, доки його столицю бомбардують.

Це відбувається на тлі того, що адміністрація США Дональда Трампа посилює тиск на Зеленського та Україну, щоб ті ухвалили американський план світу із семи пунктів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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