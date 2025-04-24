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АНАЛІТИКА

Рамафоса: Перший візит президента України до ПАР відображає наше спільне прагнення до зміцнення двосторонніх відносин

Рамафоса: Перший візит президента України до ПАР відображає наше спільне прагнення до зміцнення двосторонніх відносин

 

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса назвав "історичним" візит українського колеги Володимира Зеленського до Преторії, оскільки вперше глава Української держави приїхав до ПАР з моменту встановлення офіційних дипломатичних відносин між країнами.

"Цей офіційний робочий візит відображає наше спільне прагнення до зміцнення двосторонніх відносин між нашими країнами на благо наших народів. Це багато в чому історичний візит, тому що це перший візит глави Української держави до Південної Африки за 33 роки з моменту встановлення офіційних дипломатичних відносин між Південною Африкою та Україною", - сказав він на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Преторії у четвер.

За словами Рамафоси, він провів "успішні переговори" з президентом Зеленським, під час яких лідери обмінялися думками про те, як зміцнити і поглибити двосторонні відносини між двома країнами. Також вони обговорили, як міністри з обох сторін можуть взаємодіяти для поглиблення та розширення цих відносин.

Окремо вони відзначили зростаючий інтерес до розширення відносин у сфері дипломатії, постконфліктного відновлення, розвитку та розширення прав і можливостей народів, особливо жінок.

"Ми також обговорили можливості співпраці в таких сферах, як сільське господарство, торгівля, освіта, інфраструктура та енергетика, а також інші соціальні питання", - додав президент.

Крім того, Рамафоса відзначив значні кроки, які зробила Україна, і зокрема, президент Зеленський, для розширення відносин з африканським континентом. Зокрема, йдеться про надання зерна у продовольчій сфері, розширення сільськогосподарської кооперації та відкриття зернового хабу до порту Момбаса у Кенії.

За його словами, сьогоднішня зустріч дала можливість обговорити спільну зацікавленість у просуванні миру, безпеки, стабільності та сталого розвитку на континенті, в Україні та в усьому світі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ПАР
 

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