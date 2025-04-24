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Україна прибрала з угоди з США все, що було поза Конституцією - Зеленський
14:55 24.04.2025 |
Україна прибрала з угоди з США про корисні копалини все, що було поза Конституцією, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Президент Трамп запропонував угоду про мінерали. Все, що було поза Конституцією України, ми прибрали. І ми одразу пішли на меморандум, який не йшов у розріз нашому законодавству і ми підписали його", - сказав Зеленський під час пресконфренції у ПАР у четвер.
Президент також висловив сподівання, що США можуть тиснути сильніше на РФ.
Говорячи про гарантерів безпеки для України, Зеленський наголосив, що цей мають бути сильні країни та сильні союзи.
"Бо не хочеться, щоб це був заморожений конфлікт і через рік, два, три, знову почнеться війна", - додав голова держави.
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