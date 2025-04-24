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У Трампа на столі знаходиться формат стратегії щодо територій України, узгоджений сторонами під час перемовин у Лондоні - Зеленський
14:53 24.04.2025 |
США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, які обговорили українська, європейська команда і представники Америки, зараз цей формат знаходиться на столі у президента США Дональда Трампа, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Сполучені Штати Америки запропонували своє бачення. У Лондоні була відповідна стратегія, яку вони запропонували. Конструктивно наша команда, європейська команда і представники Сполучених Штатів поговорили і на папері з'явилися відповідні пункти. Після пропозиції Сполучених Штатів з'явився інший папір", - сказав Зеленський на спільній з президентом ПАР Сирілом Рамафоcою пресконференції за підсумками переговорів в ПАР.
"І я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", - наголосив президент.
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