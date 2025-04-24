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АНАЛІТИКА

Україна отримає дрони на понад 40 млн доларів від новозеландської Syos Aerospace

14:07 24.04.2025 |

Політика

Україна отримає дрони на понад 40 млн доларів від новозеландської Syos Aerospace

 Безпілотний гелікоптер SA200. Джерело: Syos Aerospace

Компанія Syos Aerospace з Нової Зеландії поставить Україні безпілотні системи на понад 40 мільйонів доларів. Про угоду оголосив прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер.

Про це повідомляє новозеландське видання The Post. Які саме дрони будуть поставлені - наразі офіційно не розкривається, однак у портфелі Syos Aerospace - широкий спектр автономних систем для повітряних, наземних і морських операцій.

Флагман компанії - безпілотний гелікоптер SA200. Він може перевозити до 200 кг вантажу та перебувати в повітрі до 2 годин. У конфігурації з додатковим паливним баком для місій великої дальності SA200 здатен виконувати розвідку або електронну боротьбу на відстані до 1000 км із тривалістю польоту понад 8 годин.

Серед морських систем компанії - автономний надводний дрон SM300 із вантажністю 300 кг і дальністю дії 650 миль. Його можна адаптувати до різних бойових і логістичних потреб, а можливості штучного інтелекту забезпечують як планування маршрутів, так і взаємодію в складі «зграї» дронів.

 Надводний дрон SM300 USV. Ілюстрація: Syos Aerospace

Окрім того, компанія має наземний роботизований комплекс SG400 UGV - це автономна платформа з приводом 6×6, яка може додатково оснащуватися гусеничними рушіями. Вона здатна перевозити вантажі до 500 кг і долати значні відстані на високій швидкості, з дальністю ходу до 230 км.

 Наземний роботизований комплекс SG400 UGV. Ілюстрація: Syos Aerospace

Угоду, найімовірніше, реалізовуватиме британський підрозділ компанії. Syos має виробничий майданчик у Фарехемі, графство Гемпшир, що дозволяє швидше почати постачання Україні.
За матеріалами: gagadget.com
 

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