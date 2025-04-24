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АНАЛІТИКА

Трамп вийде з мирних переговорів за пару тижнів - британський аналітик

 

Президент США Дональд Трамп вийде з переговорів про припинення війни між Україною та РФ приблизно через два тижні, коли переконається, що не зможе отримати з них вигоду, вважає британський військовий аналітик Майкл Кларк.

"США могли б залишитися в ньому (переговорному процесі - ІФ-У) трохи довше, якби думали, що зможуть щось з цього отримати. Але я не думаю, що вони можуть щось з цього отримати. Я думаю, що Трамп піде за пару тижнів", - сказав Кларк в коментарі Sky News.

Експерт відзначив, що між США та Європою наближається "розходження шляхів", яке може проявитися на саміті НАТО в Нідерландах наприкінці червня, після чого керівництво США "зосередиться на інших речах".

Трамп перебуває під тиском, щоб укласти угоду протягом перших 100 днів перебування на посаді, каже Кларк, але вважає, що президент США справді скоро відмовиться від переговорів, якщо угода не буде досягнута.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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