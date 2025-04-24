Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ОБСЄ скликає спеціальну постійну раду через атаки Росії на цивільне населення України - глава МЗС Фінляндії

 

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) скликає спеціальну постійну раду у відповідь на триваючі атаки РФ на цивільне населення України, повідомила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

"Росія продовжує націлюватися на цивільне населення, не виявляючи справжньої зацікавленості в досягненні миру. Сьогодні ми збираємо спеціальну постійну раду у відповідь на триваючі напади на населені пункти в Україні", - написала вона в соцмережі Х в четвер.

Волтонен наголосила, що необхідно забезпечити відповідальність Росії для досягнення справедливого та тривалого миру.

1 січня 2025 року Фінляндія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Як повідомлялося, внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та балістичних ракет в четвер, 24 квітня, загинуло 9, постраждало 77 людей, серед яких діти, 44 людини госпіталізовані.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6707
  0,1522
 0,37
EUR
 1
 47,5421
  0,1710
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1519  0,11 0,26 41,9111  0,18 0,43
EUR 46,9685  0,12 0,25 47,9044  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6900  0,05 0,12 41,7100  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес