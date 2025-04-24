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ОБСЄ скликає спеціальну постійну раду через атаки Росії на цивільне населення України - глава МЗС Фінляндії
11:55 24.04.2025 |
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) скликає спеціальну постійну раду у відповідь на триваючі атаки РФ на цивільне населення України, повідомила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.
"Росія продовжує націлюватися на цивільне населення, не виявляючи справжньої зацікавленості в досягненні миру. Сьогодні ми збираємо спеціальну постійну раду у відповідь на триваючі напади на населені пункти в Україні", - написала вона в соцмережі Х в четвер.
Волтонен наголосила, що необхідно забезпечити відповідальність Росії для досягнення справедливого та тривалого миру.
1 січня 2025 року Фінляндія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).
Як повідомлялося, внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та балістичних ракет в четвер, 24 квітня, загинуло 9, постраждало 77 людей, серед яких діти, 44 людини госпіталізовані.
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