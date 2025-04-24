У Вашингтоні відкрилися Українські інноваційні дні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на чолі української офіційної делегації відкрив у Вашингтоні «Українські інноваційні дні», які вдруге проходять в американській столиці та збирають політиків, представників бізнесу, науковців, лідерів думок, дипломатів.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Разом із нашими партнерами - європейськими, американськими, партнерами з усього світу ми докладаємо зусиль для того, щоби втілити багато інноваційних рішень», - наголосив під час відкриття заходу глава Уряду України.

Він підкреслив, що успіхи України в боротьбі з російською агресією, у знищенні танків, гелікоптерів, літаків, іншої військової техніки відбулося великою мірою завдяки підтримці України з боку США та інших партнерів. Водночас, за словами прем'єра, Україна також посилила власне військове виробництво.

«Сьогодні ми виробляємо 40% зброї, яку використовують наші Збройні Сили. Здебільшого - це інноваційна продукція, така як дрони та спеціальні технології», - наголосив глава українського уряду.

Водночас, Шмигаль зазначив, що разом із боротьбою проти російської агресії в Україні докладаються зусилля для відбудови країни.

«Відновлення України стане одним із найбільших проєктів століття, який можна порівняти лише з планом Маршалла часів після Другої світової війни», - підкреслив прем'єр.

Він назвав «Українські інноваційні дні» дуже важливим форумом, який зосередиться на нових розробках, обміні технологіями, використанні штучного інтелекту, процесах діджиталізації тощо.

Посол України в США Оксана Маркарова, зі свого боку, підкреслила важливість обговорення у Вашингтоні питань інновацій в Україні. За її словами, безумовно, ключовим пріоритетом є мир, і українці більше ніж будь-хто потребують справедливого й міцного миру.

«Але ми також ми думаємо від самого початку, як виглядатиме мирне життя після завершення війни, й інновації є тим, у що ми віримо», - наголосила Маркарова.

Вона зауважила, що українці не лише захищають власну свободу, але й допомагають розбудовувати світ майбутнього.

У цьому зв'язку посол висловила вдячність усім інвесторам, які вже зараз працюють з Україною над проєктами з відновлення, розробкою інновацій та їхнім втіленням.