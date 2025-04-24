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Le Point: Кремль знову вимагає Запоріжжя і Херсон
23:58 23.04.2025 |
Умовою припинення бойових дій з боку Росії є встановлення контролю Москви над чотирма українськими областями, жодну з яких російські військові повністю не контролюють. Про це в поширеному 23 квітня інтерв'ю французькому виданню Le Point заявив речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, і його висловлювання суперечать оприлюдненим 22 квітня повідомленням щодо готовності Кремля до перемир'я на поточній лінії фронту.
«Якщо Україна виведе свої війська з цих чотирьох регіонів - так (Росія припинить війну - ред.). Усі чотири регіони закріплені в нашій Конституції як невід'ємна частина Росії», - відповів Пєсков.
Зазначивши, що Росія не повністю контролює ці регіони з військової точки зору, речник Путіна сказав, що там залишаються території, «окуповані нинішнім київським режимом». Кореспондентка Le Point уточнила, чому вжито слово «окупований». «Тому що в результаті референдумів ці території увійшли в адміністративні кордони Російської Федерації. З нашої точки зору, це ситуація і де-юре, і де-факто», - сказав Пєсков.
За результатами повномасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, Росія майже повністю окупувала Луганську область, а також значні частини Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Водночас обласні центри, Запоріжжя й Херсон, залишаються під контролем української влади.
У середині квітня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф за підсумками зустрічей з російською стороною назвав «найшвидшим шляхом до припинення вогню в Україні» передання Росії контролю над чотирма частково окупованими нею регіонами. Цю ідею, як писала агенція Reuters, підтримали не всі члени команди Трампа, з нею, наприклад, не погодився Кіт Келлог.
22 квітня газета Financial Times повідомила з посиланням на три джерела, нібито Володимир Путін запропонував припинити бойові дії в Україні вздовж поточної лінії фронту і дозволив Москві відмовитися від претензій на ті частини українських регіонів, окупованих Росією, які залишаються під контролем Києва.
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