Зеленський про зустріч у Лондоні: cторони працювали змістовно, Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції

Зустріч української делегації у складі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова у Лондоні з представниками країн-партнерів у середу була змістовною для кожної сторони, відзначив президент України Володимир Зеленський.

"Добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної. Важливо, що кожна сторона не просто була присутньою, але й працювала змістовно", - написав Зеленський в соцмережі Х в середу ввечері за результатами зустрічі.

За його словами, американська сторона поділилася своїм баченням, а Україна та інші європейці представили свої напрацювання. "І ми сподіваємося, що саме така спільна робота приведе до тривалого миру. Ми вдячні партнерам", - відзначив голова держави.

"Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями", - додав Зеленський.

При цьому він розмістив посилання на текст "Кримської декларації" на сайті Державного департаменту США від 25 липня 2018 року (часи першої президентської каденції Дональда Трампа), у який вторгнення РФ в Україну у 2014 р. та спроба анексії Криму визначається як підрив наріжного міжнародного принципу, згідно якого жодна держава не може силою змінювати кордони іншої держави світу.

"Сполучені Штати підтверджують свою політику відмови визнавати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою з порушенням міжнародного права. У співпраці з союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов'язуються дотримуватися цієї політики до відновлення територіальної цілісності України. Сполучені Штати закликають Росію поважати принципи, яких вона давно заявляє дотримуватися, та припинити окупацію Криму... Своїми діями Росія діяла негідно великої нації та обрала шлях до ізоляції від міжнародної спільноти", - йдеться в тексті декларації.