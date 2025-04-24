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АНАЛІТИКА

Келлог охарактеризував переговори з українською делегацією в Лондоні як позитивні

Келлог охарактеризував переговори з українською делегацією в Лондоні як позитивні

 

Спеціальний представник Президента США з питань України Кіт Келлог вважає позитивними переговори з українською делегацією в Лондоні у середу. Про це він написав на платформі X.

"Позитивні переговори в Лондоні з Андрієм Єрмаком. Настав час рухатися вперед за директивою президента Трампа щодо війни UKR-RU: припинити вбивства, досягти миру та поставити Америку на перше місце", - написав Келлог в X.

Як повідомлялося у Лондоні відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом. Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, українська делегація наголосила на тому, що "негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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