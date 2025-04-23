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АНАЛІТИКА

Настав час прийняти ідеї США щодо врегулювання в Україні, інакше Вашингтон відмовиться від діалогу - Венс

 

Настав час прийняти пропозиції Вашингтона щодо врегулювання війни в Україні, інакше США відмовляться брати участь у дипломатичному процесі, заявив американський віце-президент Джей Ді Венс у середу.

"Саме час для них - сказати "так", або для Сполучених Штатів - вийти з цього процесу", - наводить Bloomberg слова Венса, сказані під час його поїздки до Індії.

Він зазначив, що США представили обом сторонам воєнного конфлікту чітко сформульовані пропозиції.

Водночас Венс підкреслив, що для розв'язання конфлікту та укладення будь-якої мирної угоди і РФ, і Україні доведеться піти на територіальні поступки.

"Венс сказав у середу, що Україні та Росії потрібно припинити вогонь і зрозуміти: їм обом потрібні територіальні поступки для укладення мирної угоди", - інформує агентство.

"Якщо ми не отримаємо позитивної відповіді, ми припинимо посередництво між Росією та Україною. Ми представили чітку і справедливу пропозицію як росіянам, так і українцям", - цитує Венса Clash Report у соціальній мережі Х у середу.

Раніше у квітні президент США Дональд Трамп, говорячи про українське врегулювання, заявив, що "якщо з якоїсь причини одна зі сторін вкрай ускладнить процес", США відмовляться від цього завдання.

У середу стало відомо, що глави МЗС Британії, Франції та ФРН Девід Леммі, Жан Ноель-Барро і Анналена Бербок скасували свою участь у зустрічі щодо України в Лондоні після того, як від цих переговорів відмовився держсекретар США Марко Рубіо.

Як повідомлялося, замість Рубіо у Лондоні американську делегацію буде представляти спецпредставник Кіт Келлог.

Українська делегація у складі очільника Офісу президента України Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова вже прибули до Лондона, де проведуть зустрічі з американськими та європейськими представниками.

За даними низки західних медіа, у середу у Лондоні американці запропонують українським та європейським перемовникам офіційно визнати Крим частиною Росії та заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди. За даними медіа, у Києві кажуть, що пропозиції США містять деякі ідеї, з якими Україна погоджується, але не всі. Для прикладу, президент України Володимир Зеленський одразу відкинув те, що Україна колись визнає контроль РФ над півостровом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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