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Вихід США з перемовин, буде втратою стратегічного партнера, вважає Зеленський
23:53 22.04.2025 |
Вихід США з ролі посередника у перемовинах щодо припинення війни був би втратою стратегічного партнера, вважає президент України Володимир Зеленський.
"Ми б дуже не хотіли, щоб Америка виходила із цієї допомоги, тому що це не тільки про допомогу, це і про розвіддані, і про балістику, і про життя. І в принципі я думаю, що це втрата стратегічного партнера", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.
Президент наголосив, що Україна та США - союзники, у той час, як Росія історичний ворог Америки.
"Ми дуже надіємося, що президент Трамп буде підтримувати Україну і буде тиснути на Росію. І ми дуже в це віримо", - зауважив Зеленський.
18 квітня Дональд Трамп сказав, що США може відійти від своєї ролі посередника в переговорах між Україною та Росією, якщо одна зі сторін робитиме досягнення мирної угоди дуже складним.
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