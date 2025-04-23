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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Україна не обговорювала з США нову допомогу - Зеленський
23:49 22.04.2025 |
Україна поки не мала можливості обговорювати деталі нової допомоги з США, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Допомога, яка йде зараз, це допомога, яку підтримав Конгрес ще рік тому, про нову допомогу, ми поки що з Сполученими Штатами Америки не мали можливість мати домовленість або обговорювати деталі", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.
Говорячи про закупівлю систем ППО "Patriot", президент сказав, що це може бути частиною нової допомоги, нового пакету.
Водночас, він додав, що відповідді від США щодо закупівлі систем ППО ще не було.
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